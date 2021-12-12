Петербуржцев предупредили о снегопаде

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 декабря в Северной столице ночью ожидается снег, местами сильный. Днём выпадет небольшой, мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

В ночное время суток температура воздуха будет на уровне -2…-4 градусов, днем столбики термометров покажут -1…+1 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!