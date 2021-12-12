Главный тренер «Зенита» прокомментировал матч с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал матч с «Динамо»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Динамо».

«Было много борьбы, мало игры. Увы, не смогли удержать победный счет. За игру ребятам большое спасибо, жаль, что не победили», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

Семак отметил, что впереди игроков ждет отдых, после чего команда продолжит готовиться к чемпионату и матчам Лиги Европы.

Матч прошел в Москве на «ВТБ-Арене» и закончился со счетом 1:1. В составе бело-голубых отличился Дмитрий Скопинцев (72-я минута). У «Зенита» гол забил Клаудиньо (34).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Игра станет решающей в турнире для подопечных Сергея Семака.

"Динамо" "Зенит" сергей семак


 

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