В Петербурге стартовал фестиваль «Площадь Искусств»

В Петербурге стартовал фестиваль «Площадь Искусств»
В фестивале примут участие музыканты из разных стран. Фото: pixabay

Участниками фестиваля станут музыканты из Австрии, Японии, Великобритании, США и Франции.

XXI Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» начался в пятницу, 10 декабря. Мероприятие приурочено к 100-летию филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Празднество закончится через две недели, 26 декабря. В нем поучаствует Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, скрипач Вадим Репин, который исполнит сочинения Брамса, Шостаковича и современного шотландского композитора Джеймса МакМиллана, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и другие.

Закрыть программу фестиваля уже традиционно предстоит концерт Заслуженного коллектива России. Оркестр исполнит увертюру Мендельсона «Гебриды», Четвертую симфонию Шумана и Четвертый фортепианный концерт Бетховена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Чудо света».

«Площадь Искусств» новости СПб фестиваль


 

Новости партнеров
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге стартовал фестиваль «Площадь Искусств»
Из-за ливней в Бразилии скончались 7 человек
Россияне ждут обвала рубля до 80 за доллар после Нового года
Годовалого ребенка госпитализировали в петербургскую больницу после ...
22 спасателя тушили пожар на Розенштейна
Американские ученые заявили, что существует три этапа старения человека
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
В Москве после драки у бара госпитализировали сына актера Максима Дрозда