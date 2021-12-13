В Петербурге стартовал фестиваль «Площадь Искусств»

В фестивале примут участие музыканты из разных стран. Фото: pixabay

В фестивале примут участие музыканты из разных стран. Фото: pixabay

Участниками фестиваля станут музыканты из Австрии, Японии, Великобритании, США и Франции.

XXI Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» начался в пятницу, 10 декабря. Мероприятие приурочено к 100-летию филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Празднество закончится через две недели, 26 декабря. В нем поучаствует Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, скрипач Вадим Репин, который исполнит сочинения Брамса, Шостаковича и современного шотландского композитора Джеймса МакМиллана, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и другие.

Закрыть программу фестиваля уже традиционно предстоит концерт Заслуженного коллектива России. Оркестр исполнит увертюру Мендельсона «Гебриды», Четвертую симфонию Шумана и Четвертый фортепианный концерт Бетховена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Чудо света».