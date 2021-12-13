В Германии заявили, что «Северный поток — 2» не соответствует регламенту Евросоюза

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что сертификация «Северного потока — 2» продолжается, но пока не соответствует регламенту ЕС.

«И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — отметила она.

Министр добавила, что проект пока не соответствует нормам Евросоюза.

Для того, чтобы запустить перекачку газа, оператору газопровода необходимо получить одобрение немецкого регулятора на соответствие Газовой директиве ЕС по вопросам законодательства и безопасности.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».