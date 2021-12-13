Гинцбург заявил, что штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность вытеснения штамма коронавируса «дельта» новым «омикрон»-штаммом.

По словам Гинцбурга, появляются данные, что в Южной Африке «омикрон» достаточно быстро вытесняет «дельту».

«Поэтому все возможно», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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