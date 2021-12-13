В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса

В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 13 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием циклона. Его стараниями ожидается облачная погода, пройдёт снег, временами переходящий в мокрый снег», — сообщил синоптик.

В течение суток температура воздуха будет на уровне -1…+1°. Ветер юго-западного, западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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