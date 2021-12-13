Утром в Петербурге пробки достигли 8 баллов

Утром в Петербурге пробки достигли 8 баллов
Дорожная ситуация утром 13 декабря. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в понедельник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 13 декабря пробки оцениваются в 8 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте и Обводном канале. Постоять придется у Московского вокзала, у станции метро «Гостиный двор».

На севере города затруднено движение на проспекте Энгельса. Постоять придется на Московском шоссе, а также на Пулковском шоссе.

Пробка образовалась на Московском проспекте у Благодатной улицы, трудно проехать по Витебскому у Воздухоплавательного Парка. КАД «пожелтела» от Парнаса и до Горелово, «покраснела» в районе Уткиной Заводи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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