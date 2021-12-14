Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

Во вторник, 14 декабря, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне самолеты авиакомпаний «Победа» и «Россия», вылетевшие рейсом в Калининград из Петербурга, пришлось вернуть обратно в Пулково из-за сильного тумана в аэропорту Храброво.

Три утренних рейса, которые следовали 13 декабря в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы, вернулись в аэропорты вылета из-за тумана. Калининградский аэропорт открыт, но авиакомпании самостоятельно принимают решение о реализации полетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.

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