Эксперт назвал самую опасную новогоднюю закуску

Нутрициолог Анна Четверикова шпроты, которые часто присутствуют на новогоднем столе, является вредным продуктом.

В них может быть один из самых опасных канцерогенов – бензапирен. Он может накапливаться в организме и оказывать вредное воздействие на геном клетки.

«Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит — очень вредно», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты рассказывают, что красная рыба и икра в России в преддверии Нового года подорожают. Отмечается, что рыба может прибавить в цене 30%, то же касается икры.