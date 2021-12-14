Пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга во вторник утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл.

Пробки есть на Невском, на Обводном канале. Затруднено движение около Московского вокзала, рядом со станцией метро «Гостиный двор».

Небольшие пробки есть на проспекте Энгельса, Просвещения, Гражданский проспект. Непростая дорожная ситуация будет на проспекте Испытателей, Сизова и 2-м Муринском.

На юге постоять придется на Московском и Пулковском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.