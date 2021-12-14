Устроившего резню таксиста вернули из Воронежа в Петербург

Устроившего резню таксиста вернули из Воронежа в Петербург
27-летнего подозреваемого задержали 12 декабря в поселке Рамонь Воронежской области. Фото: pixabay

Таксиста, зарезавшего в Петербурге одного пассажира и ранившего второго, а потом сбежавшего в Воронеж, вернули обратно в Северную столицу — для проведения следственных действий.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27-летнего подозреваемого задержали 12 декабря в поселке Рамонь Воронежской области. Установлено, что 10 декабря на улице Ленсовета в Петербурге у магазина «Пятерочка» он в ходе внезапного конфликта схватился за нож и порезал своих пассажиров, ранее ему не известных, а затем сбежал. Один из пассажиров скончался, второй в тяжелом состоянии был госпитализирован в шоковую реанимацию.

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство).

Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.

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