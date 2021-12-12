В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в нанесении ножевых двоим

Один из мужчин скончался, другой в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 10 декабря, вечером, таксист в Петербурге на улице Ленсовета мог нанести серьезные ножевые ранения двум мужчинам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У магазина между водителем на «Хундай Солярис» и мужчинами внезапно возник конфликт, который перерос в поножовщину. С места происшествия таксист скрылся.

В результате обоих мужчин пришлось госпитализировать. Один из пострадавших скончался, другой находится в крайне тяжелом состоянии.

12 декабря была установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний петербуржец. Мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким. Так и оказалось, гражданина задержали воронежские правоохранители. Вскоре за ним выехала петербургская полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Белоруссии получил ножевое ранение в Альпийском переулке.