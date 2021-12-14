Во Всеволожском районе пенсионер на иномарке сбил пятиклассницу

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала 11-летняя школьница.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария случилась накануне в 18 часов на автодороге «Петербург-Морье». Автомобиль «Мицубиси» двигался от поселка Ваганово к поселку Рахья и сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ученица пятого класса получила различные травмы средней степени тяжести, ее увезли во всеволожскую больницу.

За рулем иномарки находился 73-летний водитель из Всеволожска. Полиция начала проверку, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрёстке Плесецкой и Парашютной не смогли разъехаться две легковушки. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах, что иномарка потеряла бампер после столкновения.