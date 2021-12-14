С 15 Лоукостер Wizz Air начнет отправлять рейсы из Петербурга в Софию

Прямых рейсов из города на Неве в столицу Болгарии не было более трех лет. Теперь самолеты будут летать из Северной столицы в Софию по средам и субботам.

Помимо того, что возобновляется авиасообщение в Софию из Петербурга, это направление еще станет первым, которое будет открыто в рамках «седьмой степени свободы» открытого неба. Об этом пишет пресс-служба Комитета по транспорту.

В январе прошлого года в аэропорту Северной столицы Пулково ввели режим снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург сроком на пять лет. Такая мера увеличит количество рейсов через местный аэропорт.

Впоследствии Санкт-Петербург может стать узловым портом для иностранных компаний, у которых появится возможность лететь в третьи страны. Это может увеличить конкуренцию и понизить цены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава СК взял на контроль инцидент со сменой курса самолета над Черным морем.