Недвижимость в Усть-Луге резко подорожала из-за строительства газоперерабатывающего комплекса

Недвижимость в Усть-Луге резко подорожала из-за строительства газоперерабатывающего комплекса
Недвижимость в Усть-Луге резко подорожала из-за строительства газоперерабатывающего комплекса. Фото: novotrans

В Кингисеппском районе Ленинградской области строится газоперерабатывающий комплекс, из-за чего цены на недвижимость в Усть-Луге значительно поднялись.

Цена одного квадратного метра в Усть-Луге, в районе порта, начинается от 100 тысяч рублей и дальше возрастает. Об этом сообщает «47news». Таким образом, в остальных районах цена варьируется от 25 до 40 тысыяч рублей.

Для примера, в деревне Большое Кузёмкино цена двухкомнатной квартиры составит 32,5 млн рублей. Трехкомнатная квартира в этом же доме может быть арендована за 10 тысяч в месяц. Из бюджетных вариантов в квартале Ленрыба квартиру с тремя комнатами в 72 квадратных метра можно взять за 11,3 млн рублей. Дешевле можно будет купить уже в самом Кингисеппе за 8 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компании в сфере недвижимости зафиксировали рост цен на вторичное жилье в России на 21- 37%.

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