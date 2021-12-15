Университет имени Хопкинса: на утро 15 декабря в России от коронавируса скончалось 286 тысяч

Университет имени Хопкинса: на утро 15 декабря в России от коронавируса скончалось 286 тысяч
На утро 15 декабря в России от коронавируса скончалось 286 тысяч. Фото: pexels.com

В университете имени Джонса Хопкинса провели очередные подсчеты смертности и заболеваемости коронавирусной инфекции. На 15 декабря в России летальные случи от болезни были зафиксированы у 286 023 человек.

Общая статистика по COVID-19 продолжает расти. Так, на 15 декабря по всему миру насчитывается 5 320 575 летальных случаев от коронавирусной инфекции. При этом заразились вирусом 271 419 091 человек.

В России заболевших также становится больше. По последним данным, в Российской Федерации заболели COVID-19 более 9 млн человек, — точное число составляет 9 899 139 заболевших. В рейтинге стран по смертности наша страна занимает 5 место.

На первом месте остается США с 800 343 случаями смертности и 50 233 338 заболевшими. На 10 строчке расположился Иран: там от коронавируса скончалось 130 831 человек, а заболело — 6 160 303.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что COVID-19 воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома проявляется в виде раздражительности или частичной амнезии.

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