В Петербурге против гриппа по данным за 13 декабря привито более 2 млн жителей

В Петербурге против гриппа по данным за 13 декабря привито более 2 млн жителей. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге против гриппа по данным за 13 декабря привито более 2 млн жителей. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге продолжается курс вакцинации против гриппа, который распространяется среди населения с большой скоростью. На 13 декабря в городе привито 2 313 037 человек.

В связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями петербуржцы продолжают делать прививки. По данным Роспотребнадзора по Петербургу, за прошедшую неделю исследователи выявили вирусы парагриппа, адено и РС вирусы. Они регистрировались лабораторно.

«Согласно данным на 13 декабря, в городе привиты против гриппа 2 313 037 человек, в том числе 407 120 детей, что составило 42,8% населения», — отмечается в ведомстве.

За счёт средств администраций районов, предприятий, организаций и предпринимателей в общей сложности привиты 305 917 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 15 декабря в России, по данным университета имени Джонса Хопкинса, летальные случи от болезни были зафиксированы у 286 023 человек.