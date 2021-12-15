С 63-летней петербурженки суд взыскал 48 штрафов

С 63-летней петербурженки суд взыскал 48 штрафов
С 63-летней петербурженки суд взыскал 48 штрафов. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Московского района взыскали с 63-летней жительницы Петербурга все 48 штрафов, которые она случайно накопила, забыв продлить абонемент на пользование платной парковки.

В общей сложности с коллекционерки штрафов суд забрал 144 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу. Было возбуждено 48 исполнительных производств в отношении жительницы Московского района, взыскателем по которым являлся Комитет по развитию транспортный инфраструктуры.

Выяснилось, что 63-летняя гражданка каждый день оставляла свой кроссовер Audi Q5 на платной парковке на Ковенском переулке, рядом со своей работой. В скором времени пенсионерка вспомнила, что забыла продлить абонемент на пользование платной парковки и поспешила к судебным приставам, где женщине и сообщили о штрафах на 144 тысячи рублей. Деньги женщина выплатила.

Отмечается, что за 11 месяцев 2021 года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с жителей города более 3,1 миллиона рублей административных штрафов за нарушение правил использования платной парковки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительнице Петербурга, которая работает курьером и при этом берет с собой ребенка, окажут помощь специалисты кризисного центра, а также выдадут жилье в центре города.

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