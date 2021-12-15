Эксперт рассказал петербуржцам, как не остаться без денег перед Новым годом

Важно спланировать новогодние траты так, чтобы хватило и на подарки, и на застолье.

Финансовый консультант Елена Феоктистова рассказала, что многие россияне готовы взять кредит, чтобы отметить новогодние праздники. Они планируют тратить деньги в том числе на покупку подарков. Эксперт полагает, что достаточно правильно спланировать траты, чтобы не приходится влезать в долги. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист призвала не брать кредиты на развлечения, так как это неразумно. Она предложила сократить расходы в тех случаях, когда это возможно. Вместо того, чтобы дарить подарки всем друзьям, можно сыграть в «Тайного Санту» и готовить всего один презент.

То же касается новогоднего стола. Перед походом в магазин можно составить список продуктов и не покупать то, что не нужно. Некоторые необходимые вещи можно заказать через интернет или купить задолго до Нового года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предлагают ограничить продажу алкоголя в Новый год.