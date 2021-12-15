Московский кредитный банк (МКБ) вернет 10% баллами от суммы операций за оплату услуг ЖКХ владельцам «Пенсионной карты Мудрость»

Специальная акция «Оплата ЖКХ с выгодой 10%» продлится с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Она будет доступна новым и действующим клиентам, которые зарегистрированы в программе лояльности «МКБ Бонус».

Баллы в рамках акции начисляются дополнительно к накопленным баллам по обычной программе лояльности банка. Зачисление на бонусный счет клиента произойдет до 30 января 2022 года. Максимальная сумма возмещения – 1000 баллов за весь период акции. Клиент может конвертировать их по ставке 1 балл = 1 рубль.

Пенсионная программа остается важным социальным направлением розничного бизнеса МКБ. Она включает в себя ряд продуктов для старшего поколения: пенсионная карта «Мудрость» с бесплатным обслуживанием, специальные условия по вкладам и кредитный продукт для лиц старшего возраста. Депозит предусматривает повышенную ставку при зачислении пенсии на счет в МКБ, а кредит — пониженную процентную ставку.

«Пенсионная карта Мудрость» выпускается бесплатно. Комиссия за оплату ЖКХ, смс-информирование и любые переводы до 10 тыс. рублей в интернет-банке и мобильном приложении «МКБ Онлайн» не взимается. Ежемесячно владельцам карт «Мудрость» предоставляется льготный лимит на снятие наличных в сторонних банкоматах. МКБ также возвращает до 5% от трат баллами по программе «МКБ Бонус» в постоянной категории «Аптеки» и двух дополнительных категориях на выбор. Держателям карт, получающим пенсию на карту «Мудрость», доступен бесплатный круглосуточный информационный сервис «Забота», который предоставляет медицинские консультации, информацию о лекарственных средствах и их наличии в аптеках, а также ответы на многие бытовые и социальные вопросы

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МКБ и ГК «Гранель» запускают семейную ипотеку со ставкой 1% годовых.