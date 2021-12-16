В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам

В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам
Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными. Фото: pixabay

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, в котором предлагается сделать предновогодние выплаты пенсионерам на постоянной основе.

Как пишут «Известия», авторы инициативы предлагают установить эту выплату в размере получаемой человеком пенсии на дату предоставления ему пенсионной выплаты. Деньги могут быть выделены из федерального бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инфляция по итогам 2021 года может составить 9 %, что негативно отразится на доходе пенсионеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала следующего года долгожители Петербурга смогут получить единовременную выплату к юбилею. Пенсионеры, которым исполнилось 90 получат 15 тысяч рублей, 95 лет — 20 тысяч рублей, 100 лет и далее каждый год — 25 тысяч рублей.

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