В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, в котором предлагается сделать предновогодние выплаты пенсионерам на постоянной основе.

Как пишут «Известия», авторы инициативы предлагают установить эту выплату в размере получаемой человеком пенсии на дату предоставления ему пенсионной выплаты. Деньги могут быть выделены из федерального бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инфляция по итогам 2021 года может составить 9 %, что негативно отразится на доходе пенсионеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала следующего года долгожители Петербурга смогут получить единовременную выплату к юбилею. Пенсионеры, которым исполнилось 90 получат 15 тысяч рублей, 95 лет — 20 тысяч рублей, 100 лет и далее каждый год — 25 тысяч рублей.