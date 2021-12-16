У площадки бывшего завода «Форд» в Петербурге появился новый владелец

У площадки бывшего завода &#171;Форд&#187; в Петербурге появился новый владелец
У площадки бывшего завода "Форд" в Петербурге появился новый владелец. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге площадке бывшего завода «Форд» во Всеволожске нашли нового собственника.

Имущественный комплекс приобрела корейская компания-производитель автозапчастей «СВ РУС». О своей покупке она сама сообщила на заседании инвестиционного совета Ленобласти, отмечается в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Объем инвестиций в новый проект составит 6,8 млрд рублей, при этом количество создаваемых рабочих мест достигает 520. Инвестпроект предполагает производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Производство планируют начать в 2023 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице прошел онлайн-аукцион, где было продано здание НИИ на набережной Обводного канала почти за 900 млн рублей. Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» был продан на аукционе компании АО «Краско».

Hyundai KIA ленобласть новости СПб СВ РУС форд


 

Новости партнеров
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У площадки бывшего завода «Форд» в Петербурге появился новый владелец
Почти за 900 млн продали здание «Ленаэропроекта» на аукционе в среду
Прокуратура взяла под контроль дело о пьяном ДТП на Невском, в котором ...
Житель Гатчины, надругавшийся над падчерицей, попался на еще одном преступлении
Падение ледяной глыбы на мужчину на 3-й Советской улице обернулось ...
Жителей Петербурга предупредили о тумане с видимостью 500 метров
Мужчина погиб во время пожара в одноэтажном доме на Рябовском шоссе
На Гренадерском мосту загорелась машина ДПС