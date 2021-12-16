У площадки бывшего завода «Форд» в Петербурге появился новый владелец

В Санкт-Петербурге площадке бывшего завода «Форд» во Всеволожске нашли нового собственника.

Имущественный комплекс приобрела корейская компания-производитель автозапчастей «СВ РУС». О своей покупке она сама сообщила на заседании инвестиционного совета Ленобласти, отмечается в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Объем инвестиций в новый проект составит 6,8 млрд рублей, при этом количество создаваемых рабочих мест достигает 520. Инвестпроект предполагает производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Производство планируют начать в 2023 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице прошел онлайн-аукцион, где было продано здание НИИ на набережной Обводного канала почти за 900 млн рублей. Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» был продан на аукционе компании АО «Краско».