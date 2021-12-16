В России могут начать наделять трудовым статусом родителя, занятого домашним хозяйством

В России могут начать наделять трудовым статусом родителя, занятого домашним хозяйством. Фото: pixabay.com

В России могут начать наделять трудовым статусом родителя, занятого домашним хозяйством. Фото: pixabay.com

От одного из депутатов Государственной Думы поступило предложение наделять трудовым статусом многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством.

Депутат Госдумы Иван Сухарев подумал о том, чтобы таким родителям тоже шел стаж работы. Об этом сообщает RT.

По словам Сухарева, в России есть родители, которые официально не трудоустроены и заняты домашним хозяйством, параллельной воспитывая детей. Это не позволяет им владеть социальными гарантиями, такими как внесения записи в трудовую книжку, формирования и отчисления пенсионных накоплений и трудового стажа.

Помимо трудового статуса депутат предложил подумать о том, чтобы ежемесячно начислялись социальные выплаты, которые будут равны среднему уровню дохода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам на постоянной основе.