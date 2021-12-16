В России могут начать наделять трудовым статусом родителя, занятого домашним хозяйством

От одного из депутатов Государственной Думы поступило предложение наделять трудовым статусом многодетных родителей, которые заняты домашним хозяйством.
Депутат Госдумы Иван Сухарев подумал о том, чтобы таким родителям тоже шел стаж работы. Об этом сообщает RT.
По словам Сухарева, в России есть родители, которые официально не трудоустроены и заняты домашним хозяйством, параллельной воспитывая детей. Это не позволяет им владеть социальными гарантиями, такими как внесения записи в трудовую книжку, формирования и отчисления пенсионных накоплений и трудового стажа.
Помимо трудового статуса депутат предложил подумать о том, чтобы ежемесячно начислялись социальные выплаты, которые будут равны среднему уровню дохода.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам на постоянной основе.