В Госдуму внесен на рассмотрение проект о развитии местного самоуправления

В Госдуму внесен на рассмотрение проект о развитии местного самоуправления
В Госдуму внесен на рассмотрение проект о развитии местного самоуправления. Фото: duma.gov.ru

В четверг, 16 декабря, главы комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о развитии местного самоуправления.

По словам Крашенинникова, внесенный на рассмотрение законопроект является следующим этапом по выстраиванию в России единой системы публичной власти. Об этом сообщает ТАСС.

Местное самоуправление, согласно новому проекту, должно осуществляться в городских и муниципальных округах, внутригородских территориях федерального значения. Власть будет организована методом привязки к населению, однако общая структура местного самоуправления останется неизменной.

Кроме того, законопроект предлагает ввести единый пятилетний срок полномочий для всех должностных лиц местного самоуправления и упрощение правовых конструкций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 млрд рублей будет выделено правительством на поддержку медицинских учреждений.

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В Госдуму внесен на рассмотрение проект о развитии местного самоуправления
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