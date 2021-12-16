В Госдуму внесен на рассмотрение проект о развитии местного самоуправления

В Госдуму внесен на рассмотрение проект о развитии местного самоуправления. Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесен на рассмотрение проект о развитии местного самоуправления. Фото: duma.gov.ru

В четверг, 16 декабря, главы комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о развитии местного самоуправления.

По словам Крашенинникова, внесенный на рассмотрение законопроект является следующим этапом по выстраиванию в России единой системы публичной власти. Об этом сообщает ТАСС.

Местное самоуправление, согласно новому проекту, должно осуществляться в городских и муниципальных округах, внутригородских территориях федерального значения. Власть будет организована методом привязки к населению, однако общая структура местного самоуправления останется неизменной.

Кроме того, законопроект предлагает ввести единый пятилетний срок полномочий для всех должностных лиц местного самоуправления и упрощение правовых конструкций.

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