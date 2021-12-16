Мишустин поручил выделить 10 миллиардов рублей на поддержку больниц

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральный центр окажет помощь регионам с ремонтом медоборудования и закупкой расходных материалов. Дополнительные средства будут выделены на увеличение объемов расшифровки геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, источником финансирования станет Резервный фонд правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики зафиксировали у больных омикрон-штаммом боли в пояснице и першение в горле.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.