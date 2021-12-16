Выявлены два неожиданных симптома штамма «Омикрон»

Выявлены два неожиданных симптома штамма «Омикрон»
Пациенты с «омикроном» жалуются на першение в горле и боли в пояснице. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Штамм COVID-19 «Омикрон» к настоящему времени стал доминирующим, он вызывает два необычных симптома. Об этом заявили эксперты из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Так, медики зафиксировали у больных новым штаммом боли в пояснице и першение в горле. При этом они отметили, что пациенты с «омикроном» на 23% реже попадают в больницы, чем инфицированные дельта-штаммом.

Как сообщил The Sun, ученые подчеркнули, что при этом не стоит считать «оммикрон» совсем безопасным штаммом коронавируса.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм коронавируса «Омикрон» начал проникать в организм грызунов, которые являются известными переносчиками чумы.

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