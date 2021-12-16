QR-коды в петербургских ТЦ и заведениях общепита могут быть введены только в феврале 2022 года

QR-коды в петербургских ТЦ и заведениях общепита могут быть введены только в феврале 2022 года
QR-коды в петербургских ТЦ и заведениях общепита могут быть введены только в феврале 2022 года. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Санкт-Петербурге продолжается обсуждение вопроса введения QR-кодов в торговых центрах, заведениях общественного питания и в непродуктовых розничных магазинах. Сейчас представители бизнеса обращаются к властям с просьбой ввести QR-коды не раньше февраля 2022 года.

Бизнес обеспокоен возможностью роста социальной напряженности и появления негативных информационных поводов перед праздниками. Об этом сообщает «Фонтанка». Также продвигается предложение по продлению режима работы баров до 2 часов ночи при условии создания зон covid-free.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что власти готовы рассмотреть возможность еще одного переноса введения ограничений, как было с началом декабря, когда планировалось ввести коды 1 числа, но произошел перенос на 27 декабря.

В ответ на предоставление отсрочки по вводу QR-кодов бизнес обещает довести уровень вакцинированных сотрудников до конца года до 90%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутат ЗакСа Дмитрий Панов направил обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Наталии Башкетовой с просьбой смягчить антикоронавирусные меры в отношении кафе и ресторанов.

QR-код антикоронавирусные ограничения. борис пиотровский ленобласть новости СПб общепит


 

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