QR-коды в петербургских ТЦ и заведениях общепита могут быть введены только в феврале 2022 года

QR-коды в петербургских ТЦ и заведениях общепита могут быть введены только в феврале 2022 года. Фото: Gazeta.SPb.ru

QR-коды в петербургских ТЦ и заведениях общепита могут быть введены только в феврале 2022 года. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Санкт-Петербурге продолжается обсуждение вопроса введения QR-кодов в торговых центрах, заведениях общественного питания и в непродуктовых розничных магазинах. Сейчас представители бизнеса обращаются к властям с просьбой ввести QR-коды не раньше февраля 2022 года.

Бизнес обеспокоен возможностью роста социальной напряженности и появления негативных информационных поводов перед праздниками. Об этом сообщает «Фонтанка». Также продвигается предложение по продлению режима работы баров до 2 часов ночи при условии создания зон covid-free.

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