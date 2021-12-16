Госстройнадзор проверит стройку ТРК «Голливуд» после обрушений

Госстройнадзор проверит стройку ТРК «Голливуд» после обрушений
При обрушении никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге на территории стройки торгово-развлекательного комплекса «Голливуд» сегодня, 16 декабря, произошло обрушение. Инцидентом заинтересовались в Госстройнадзоре и пообещали провести внеплановую проверку объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По полученной информации от застройщика, при бетонировании перекрытия произошла просадка опалубки. Вследствие чего деформировалась конструкция этого перекрытия»,

— рассказали в ведомстве, пишет «Фонтанка».

Напоминаем, что в результате обрушений никто не пострадал. Застройщик уверяет, что инцидент несерьезный и переживать не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что транспортная развязка на Лиговском будет построена компанией «Институт Стройпроект».

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