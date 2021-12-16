МКБ предоставил международный факторинг «Веди-Алко» на сумму 10 миллионов долларов США

Московский кредитный банк (МКБ) заключил договор безрегрессного экспортного факторинга с ЗАО «Веди-Алко» — поставщиком из Республики Армения на сумму 10 миллионов долларов США. Компания получит финансирование в момент отгрузки товаров и предоставит отсрочку платежа российскому покупателю. В данной сделке кредитный лимит устанавливается только на российского покупателя. Использование схемы факторинга без права на регресс предоставляет конкурентное преимущество для поставщика в части сотрудничества с российским покупателем. Поставщик имеет возможность предоставить отсрочку платежа без риска для себя.
«Компании, которые выбирают банк-партнер по сотрудничеству в рамках международного факторинга обращают внимание на стоимость услуги и ее качество: скорость работы с документами, оперативность финансирования, координацию взаимодействия всех участников сделки. Это особенно важно, когда клиенты только начинают работать друг с другом, совершают первые поставки, — рассказывает Наталья Бахова, директор департамента торгового финансирования МКБ. — Банк предоставляет финансирование и является центром экспертизы, гарантирует слаженную работу в рамках сотрудничества. Это позволяет нашим клиентам сконцентрироваться на бизнесе».