МКБ предоставил международный факторинг «Веди-Алко» на сумму 10 миллионов долларов США

Московский кредитный банк (МКБ) заключил договор безрегрессного экспортного факторинга с ЗАО «Веди-Алко» — поставщиком из Республики Армения на сумму 10 миллионов долларов США. Компания получит финансирование в момент отгрузки товаров и предоставит отсрочку платежа российскому покупателю. В данной сделке кредитный лимит устанавливается только на российского покупателя. Использование схемы факторинга без права на регресс предоставляет конкурентное преимущество для поставщика в части сотрудничества с российским покупателем. Поставщик имеет возможность предоставить отсрочку платежа без риска для себя.