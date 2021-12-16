«Столько скорых мы в жизни не вызывали»: Асмус рассказала об «адском ноябре»

Российская актриса Кристина Асмус сообщила в социальной сети Instagram о том, что в ноябре месяце она и ее дочь находились в больнице.

По словам артистки, рассказать о случившемся раньше она не могла, потому как на нее «много всего навалилось».

«Сначала с ребенком лежала, потом я одна с жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой. Плюс осложнения начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали», — рассказывает Асмус.

Знаменитость объяснила, что впервые в связи с болезнью ей пришлось отменить несколько спектаклей с ее участием. А она сама «не выписывалась из больниц раньше», потому что хотела, чтобы «заразы уже прошли наконец».

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