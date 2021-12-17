«Невский экологический оператор» планирует воссоздать переработку отходов, подобно Подмосковью

&#171;Невский экологический оператор&#187; планирует воссоздать переработку отходов, подобно Подмосковью
"Невский экологический оператор" планирует воссоздать переработку отходов, подобно Подмосковью. Фото: pixabay.com

АО «Невский экологический оператор» собирается построить комплекс по переработке отходов, похожий на предприятие в в Московской области, которое расположено в городском округе Егорьевск — в деревне Поцелуево. Но так ли хороша организация переработки отходов?

В четверг,16 декабря, на КПО «Восток» был совершен выезд, в ходе которого стало ясно, что даже в Московской области без людей процесс сортировки мусора пока ещё не обходится, хотя и происходит в закрытых цехах. Об этом сообщает Online47.

Вторым пунктом, который можно причислить к минусам организации процесса, является запах в цехах. Также, отмечается, что на предприятии обучают роботов, которые могли бы заменить людей, но пока на сортировке посменно продолжают работают около 70-ти человек в общей сложности, с зарплатой порядка 30 тысяч рублей.

Вокруг пункта переработки мусора в Подмосковье сложилось несколько мифов. Например, продукция из переработанных отходов может «фонить», или прибытие на территорию странных грузовиков с ненужными отходами, а также бытует мнение, что тема переработки мусора — это закрытая тема.

Но есть и плюсы, за которыми Ленобласти и Петербургу еще предстоит угнаться. Так, например объемы мусора, который поступает на предприятие, — мощность двух запущенных линий переработки отходов – 1 млн 200 тысяч тонн в год. Также на КПО «Восток» используется разное зарубежное оборудование.

Одна из основных причин, почему «Невский экологический оператор» собирается пойти по пути подмосковного КПО «Восток» то, что подмосковный комплекс по переработке отходов Восток Группы ЭкоЛайн стал лучшим проектом по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в России на Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнер – Экология».

И еще один важный аспект: КПО «Восток» расположено в поле, а Ленобласти дополнительными живыми землями для решения проблемы сбора, переработки и захоронения твердых коммунальных отходов решили не жертвовать – нашли другие варианты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области не собираются размещать мусорные полигоны.

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