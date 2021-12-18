В Ленобласти цыганка попыталась выкупить подругу-мошенницу у полиции

В Лодейном Поле цыганка предложила 50 тысяч рублей полицейскому за освобождение своей подруги-мошенницы, с которой вместе обманула пенсионерку.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в четверг в Лодейном Поле две цыганки пришли к 80-летней пенсионерке с улицы Титова. Они уговорили женщину купить у них шесть банок меда, в котором на самом деле был суррогат. Бабушка отдала мошенницам почти 30 тысяч рублей.

Вскоре пенсионерка догадалась, что ее обманули. Одну из подозреваемых задержали в тот же день, когда было подано заявление. 30-летнюю женщину увезли в отдел, а на следующий день за ней пришла ее 43-летняя подельница. Последняя попыталась обменять подругу на 50 тысяч рублей, но полицейский взятку не взял.

Обе цыганки задержаны. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и даче взятки.

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