В информационной системе ГИБДД произошел масштабный сбой

В субботу утром в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД зафиксирован масштабный сбой.

Как сообщает ТАСС, с неполадками в информационной системе ГИБДД, в частности, столкнулись жители Петербурга и Ленобласти. В том числе не загружается система регистрационно-экзаменационных подразделений.

Люди с самого утра стоят в очередях в МРЭО. Сотрудники ГИБДД имеют возможность проверить документы, но внести их в систему из-за сбоя не получится.

Меры для устранения неполадок уже принимаются. Сроки восстановления системы не уточняются.

По данным «Фонтанки», в Петербурге и Ленобласти всех обратившихся с документами в ГИБДД отправили по домам и попросили вернуться в воскресенье. В отделениях подтвердили, что проблема затронула не только город и область, но и всю Россию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе Facebook зафиксирован сбой.