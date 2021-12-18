Остановку на Пискаревском проспекте разбил Hyundai

Остановку на Пискаревском проспекте разбил Hyundai. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Остановку на Пискаревском проспекте разбил Hyundai. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в остановку «ж.д. станция Пискаревка» и снес ее половину.

При ДТП, по предварительным данным никто не пострадал. Об инциденте стало известно из группы «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Люди успели отбежать с места происшествия, поэтому, вероятно, никто не пострадал. Все произошло ночью около 23 часов 18 декабря на Пискаревском проспекте.

«Слышу звук тарана машины и вижу разбегающихся людей. Еле успели. Ехал он с большой скоростью», — рассказал очевидец ДТП в беседе с 78.ru.

В настоящий момент с водителем Hyundai Solaris разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за вождение в нетрезвом виде был задержан администратор футбольного клуба «Зенит». От освидетельствования задержанный отказался, заявив, что протокол составили неправильно.