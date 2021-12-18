Из-за технического сбоя ГИБДД выдаст права и зарегистрирует машины на сутки позже

Из-за технического сбоя ГИБДД выдаст права и зарегистрирует машины на сутки позже
Из-за технического сбоя ГИБДД выдаст права и зарегистрирует машины на сутки позже. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Водительские удостоверения будет возможно получить 19 декабря из-за технического сбоя в системе. Аналогичная ситуация обстоит и с регистрацией автомобиля.

Сбой в работе информационной системы службы ГИБДД произошел в субботу, 18 декабря, из-за чего пришлось перенести выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей на сутки. Об этом сообщает в пресс-центре МВД.

Россияне, которые были записаны на 18 декабря, смогут обратиться за получением удостоверений и регистрации 19 декабря.

«Будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30 процентов», — отметили в МВД.

Также, подчеркивается, что последствия сбоя продолжают устранять до сих пор. В связи с этим ведомство не оказывает некоторые услуги, например по выдаче прав и регистрации машин. При этом административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, осуществляются в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД был зафиксирован масштабный сбой утром в субботу. С неполадками в информационной системе ГИБДД, в частности, столкнулись жители Петербурга и Ленобласти. В том числе не загружается система регистрационно-экзаменационных подразделений.

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