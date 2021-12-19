Биологи: человеческий мозг способен на решение сложных задач перед сном

Исследование французских биологов показало, что мозг человека способен на решение сложных задач за мгновение до сна.

Ученые отмечают, что «творческий подъем» люди испытывают непосредственно перед самым сном. Об этом сообщает Science Advances. Такой эффект происходит во время фазы N1, — стадии, когда не осуществляется быстрое движение глаз.

Биологи из Парижского института мозга заявили, что состояние между сном и бодрствованием может помочь создавать новые идеи.

Было проведено исследование, в ходе которого добровольцы решали задачи по математике, после чего отдыхали около 20 минут. Во время перерыва испытуемые могли поспать, но только с предметом в руках, который падал при засыпании. Сразу после пробуждения им давали решать задачи.

Отдохнувшие в фазе N1, справлялись с заданиями в 6 раз лучше, чем те, кто достиг стадии N2.