На Набережной Обводного канала маршрутка врезалась в уборочную машину

Утром 19 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и уборочной техники.

Инцидент случился на Набережной Обводного канала, 138.

«Маршрутка врезалась в трактор, который убирал снег на Набережной Обводного канала, 138», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

«Полчаса назад там проезжал, гололёд, а трактор несмотря на других кидался на погрузку… Так и думал, что так и будет», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.