На Набережной Обводного канала маршрутка врезалась в уборочную машину

На Набережной Обводного канала маршрутка врезалась в уборочную машину
Инцидент случился на Набережной Обводного канала, 138. Фото: vk.com/spb_today

Утром 19 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и уборочной техники.

Инцидент случился на Набережной Обводного канала, 138.

«Маршрутка врезалась в трактор, который убирал снег на Набережной Обводного канала, 138», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

«Полчаса назад там проезжал, гололёд, а трактор несмотря на других кидался на погрузку… Так и думал, что так и будет», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

авария адмиралтейский район дтп


 

Новости партнеров
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Набережной Обводного канала маршрутка врезалась в уборочную машину
Спустя сутки пожар на «Северной верфи» в Петербурге полностью ликвидировали
В Ленобласти задержали пару с мефедроном
Под Волховом произошло смертельное ДТП
В Киришском районе вспыхнул частный дом
Эксперт назвал причину богатства СШАс
Троллейбус помял легковушку на Светлановской площади
Во дворе дома на улице Доблести произошло массовое ДТП