Медики назвали пять продуктов, вызывающих депрессию

Медики назвали пять продуктов, вызывающих депрессию
Большое количество сладкого может навредить. Фото: pixabay

Некоторые продукты могут навредить не только микрофлоре кишечника, но и психологическому здоровью. Названы пять продуктов, которые могут привести к тревожному расстройству и депрессии.

Как пишет портал Eat this, Not That!, самым опасным медики считают алкоголь. Употребление спиртного в большом количестве приводит к снижению болезнетворных бактерий в пищеварительной системе, а последующее состояние резко ухудшает настроение.

Кроме того, быстро навредить кишечнику могут продукты с большим количеством сахара, такие как пончики, газировка, сладкие соки или печенье. Они могут спровоцировать вздутие живота или воспаления. Подобные симптомы не улучшают настроение человека.

В список нежелательных продуктов добавили искусственные подсластители, а также переработанные мясные продукты, к примеру, сосиски. На пятом месте соевое масло, которое есть в маргарине, соусах для салата, энергетических батончиках и других продуктах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог перечислила продукты со «скрытым» сахаром.

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