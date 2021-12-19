Пожар в расселенном доме на Тележной локализовали

Пожар случился в доме на Тележной улице. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Пожар случился в доме на Тележной улице. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Пожар в заброшенном доме на Тележной улице локализовали. С огнем боролись 25 спасателей.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 19 декабря, в доме 31. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:38.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в 22:16 ранг пожара повышен до №1-Бис. В 23:00 спасателям удалось локализовать пламя, ранг пожара был понижен до №1.

К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Причины появления огня и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в шестиэтажном, размером 20х30 метров заброшенном доме, загорелся шестой этаж. На данный момент площадь пожара уточняется. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».