Петербуржцы застряли в девятибалльных пробках вечером 20 декабря

Петербургские дороги вечером 20 декабря сковали девятибалльные пробки. Дороги загружены из-за многочисленных ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 20 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 23 часов пробки спадут до 2 баллов.

Самая длинная пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом — затор развязки с Шафировским проспектом. Движение практически парализовано на Народной улице, Дальневосточном проспекте, Ивановской улице и проспекте Обуховской Обороны.

Бордовым выделены участки Советского проспекта, Московского шоссе, Витебского проспекта, Благодатной улицы, Московского проспекта и Митрофаньевского шоссе.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на набережной Обводного канала, на площади Александра Невского, Литейном и Лиговском проспектах, Дворцовой набережной. Кроме того, водители толкаются на Большом проспекте П.С., Пироговской набережной, Каменноостровском проспекте, Чкаловском проспекте.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть Выборгской набережной, у метро «Лесная», Светлановской площади, на Планерной улице, Гражданском проспекте, улице Руставели и Пискаревском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Старо-Петергофском проспекте ограничат движение до осени 2022 года.