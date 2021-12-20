Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 с начала года

От коронавируса еженедельно умирают около 50 тысяч человек. Фото: Pixabay

От коронавируса еженедельно умирают около 50 тысяч человек. Фото: Pixabay

В 2021 году жертвами коронавируса стали более 3,3 миллиона человек. Это превышает общую смертность в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, от коронавируса еженедельно умирают около 50 тысяч человек. Он отметил, что в этой статистике не учитываются смерти, которые не были зарегистрированы, а также «миллионы смертей вследствие сбоев в работе служб здравоохранения».

Глава ВОЗ отметил, что в Африке уже началась пятая волна заболеваемости, и превалирует в основном омикрон-штамм. Новый вариант ковида распространяется намного быстрее, чем «дельта».

«Существует более высокая вероятность того, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться или повторно заразиться», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург не считает, что «омикрон» — это результат намеренных действий человека.