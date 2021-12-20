В России коронавирусом заболело более 10,2 млн человек

В России за сутки выявили более 27 тыс. зараженных. Фото: pexels.com

В России за сутки выявили более 27 тыс. зараженных. Фото: pexels.com

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 27 022 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 10 млн 241 тыс. 812 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 019 случаях, за все время пандемии скончались 298 222 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 30 059 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в понедельник, 20 декабря, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 64 случая.