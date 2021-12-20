ВОЗ: в мире из-за пандемии не хватает врачей

По словам главы Всемирной организации здравоохранения, во всем мире, в связи с пандемией коронавируса, начала усугубляться ситуация с медработниками.
Об этом пишет 21 декабря, во вторник, ТАСС.
Тедрос Аданом Гебрейесу считает, что в здравоохранении наблюдается недостаток кадров.
Директор ВОЗ заявил, что специалисты уходят из медицины из-за тяжелых условий труда во время пандемии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, как молодые люди переносят коронавирус и его последствия.