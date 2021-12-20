ВОЗ: в мире из-за пандемии не хватает врачей

ВОЗ: в мире из-за пандемии не хватает врачей
В ВОЗ заявили о нехватке профессионалов. Фото: pixabay.com

По словам главы Всемирной организации здравоохранения, во всем мире, в связи с пандемией коронавируса, начала усугубляться ситуация с медработниками.

Об этом пишет 21 декабря, во вторник, ТАСС.

Тедрос Аданом Гебрейесу считает, что в здравоохранении наблюдается недостаток кадров.

Директор ВОЗ заявил, что специалисты уходят из медицины из-за тяжелых условий труда во время пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, как молодые люди переносят коронавирус и его последствия.

ВОЗ коронавирус нехватка врачей пандемия


 

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