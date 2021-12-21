Омикрон стал самым «популярным» штаммом в Америке

"Омикрон" стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Фото: pixabay

"Омикрон" стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Фото: pixabay

Новая вариация коронавирусной инфекции распространяется гораздо быстрее других штаммов COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 21 декабря.

В Соединённых Штатах Америки самым распространенным штаммом коронавируса стал «омикрон». На него приходятся три четверти заражений.

Напомним, что на первом месте по количеству зараженных инфекцией в мире по-прежнему США. В стране коронавирусом больны уже 50 млн 846 тыс. 828 человек. На всей планете в общей сложности от COVID-19 умерло 5 млн 362 тыс. 203 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал, что в среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания.