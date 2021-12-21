Петербург лидирует по числу новых случаев COVID: более 2 тысяч зараженных за сутки

Петербург лидирует по числу новых случаев COVID: более 2 тысяч зараженных за сутки
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 075 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На втором месте в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 1 906 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 811 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 347 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга рассматривают несколько сценариев на новогодние каникулы в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон», который осложняет эпидемиологическую обстановку в городе.

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