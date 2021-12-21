В России за сутки выявили почти 26 тысяч случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 25 907 человек.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 267 719.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1 027 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 299 249 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 40 219 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 055 199.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще человека. Третье место у Подмосковья — новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, чтобы защититься от новой вариации коронавируса необходимо в 40 раз больше антител.