В России средняя цена 1 квадратного метра на рынке первичного жилья выросла на 33%

В России средняя цена 1 квадратного метра на рынке первичного жилья выросла на 33%. Фото: pixabay.com

В России средняя цена 1 квадратного метра на рынке первичного жилья выросла на 33%. Фото: pixabay.com

Средняя цена одного квадратного метра на российском рынке первичного жилья составила более 100 тысяч рублей.

Таким образом, цены на рынке увеличились на 33%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Циан. Аналитики.

В городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек цены на квадратный метр первичного жилья выросли уже на 38% и достигли 93 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель составлял 67, 3 тысячи рублей, отмечает АБН.

За декабрь прошлого года средняя стоимость одного квадратного метра в России была на треть меньше. В городах, где проживает более миллиона человек, средняя цена выросла на 29%.

Самый большой скачек цен отмечается в июне, что может быть связано с окончанием программы льготной ипотеки, отмечают специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на настоящий момент в среднем за покупку частного дома в России придется отдать около 5,1 миллиона. С 2019 года цены в этой сфере выросли на 15,7%.