Иммунолог назвал штамм COVID «омикрон» возможным спасением от пандемии

Делать выводы о том, что этот вариант вируса является живой вакциной, пока преждевременно, подчеркнул директор НИИ имени Пастера. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Делать выводы о том, что этот вариант вируса является живой вакциной, пока преждевременно, подчеркнул директор НИИ имени Пастера. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Штамм коронавируса «омикрон» может условно стать спасением от пандемии из-за более легкого течения COVID-19. Об этом заявил врач-иммунолог Арег Тотолян.

По его словам, «омикрон» гораздо быстрее передается, чем другие варианты коронавируса. По его словам, если заболевание вирусом будет протекать в легкой форме, то это можно будет расценить как спасение от пандемии.

Как сообщили «Известия», инфекционист подчеркнул, что «омикрон» может вытеснить «дельту», став доминирующим в мире.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовал фотографии нового штамма коронавируса «омикрон».