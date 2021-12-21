ДТП с грузовиком заблокировало проезд троллейбусам

ДТП с грузовиком заблокировало проезд троллейбусам
ДТП у Володарского моста. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и легкового авто. Движение троллейбусов оказалось заблокировано.

Дорожный инцидент случился во вторник, 21 декабря, на въезде на Володарский мост со стороны Народной улицы. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, грузовик Iveco задел легковой автомобиль Chevrolet. Судя по кадрам, транспортные средства получили незначительные повреждения, но сильно осложнили движение на участке. Кроме того, участники аварии перекрыли проезд троллейбусам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе «убили» очередной каршеринг. Авария случилась на перекрестке Луначарского проспекта и Гражданского проспекта. У автомобиля для аренды поврежден весь перед.

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ДТП с грузовиком заблокировало проезд троллейбусам
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