Банк России хочет запретить дифференциацию ставок по вкладам

Банк России хочет запретить дифференциацию ставок по вкладам
Банк России хочет запретить дифференциацию ставок по вкладам. Фото: wikimedia.org

Центральный банк Российской Федерации планирует добиться запрета на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, возникающих в зависимости от того, как пополнен вклад и приобретены дополнительные финансовые услуги.

Заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на парламентских чтениях в Госдуме отметил, что Банк России планирует запретить дифференциацию ставок по вкладам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, в связи с внесением разных сумм вклада, внесением во вклад «новых» или «старых» денег, а также в связи с приобретением вкладчиками дополнительных финансовых продуктов и услуг», — отметил Чистюхин.

Зампред также подчеркнул, что дополнительные меры будут продумываться совместно с рынком и депутатами. Обсуждаемые принятые меры не являются закрытым перечнем.

Чистюхин заявил, что регулятор рассматривает вариант специального банковского вклада с гарантированным начислением процентов, который будет привязан к ключевой ставке банка или инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк планирует определить сумму денежных средств, которую которую выдадут жертвам мошенников.

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